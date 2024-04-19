Хаотично стреляли и угрожали: двоих оккупантов приговорили к 12 годам лишения свободы за издевательство над украинцами на Черниговщине

Двое российских военнослужащих приговорены к 12 годам лишения свободы за издевательство над жителями села Ивановка на Черниговщине. Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора. В суде прокуроры подтвердили, что 6 марта 2022 обвиняемые проникли на территорию частного хозяйства в селе Ивановка Черниговского района, где местные жители находились в доме.

Как отмечается, один из военных РФ начал обыск, в то время как другой, чтобы запугать людей и предотвратить возможное сопротивление, начал хаотично стрелять из автоматического оружия по дому. Также оккупант расстрелял автомобиль владельцев дома.

Жену хозяина оккупанты держали в погребе, угрожая расстрелять детей.

Специальное досудебное расследование проводилось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что в Украине будут судить еще одного солдата страны-агрессора РФ, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник во время оккупации Киевщины убил мирного жителя. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Авдеевке Донецкой области российские оккупанты убили семейную пару местных жителей. Александра Дубового и Марию Петух расстреляли в доме, где они жили.

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