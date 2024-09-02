Харьков атаковали 'Шахеды': зафиксировано несколько прилетов, поврежден частный дом

Российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 2 сентября, ударили по Харькову ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136. Под вражеской атакой оказались два района города.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram. По его словам, зафиксировано несколько прилетов.

"Есть повреждение частного дома, другой гражданской инфраструктуры. По состоянию на данный момент без пострадавших", – говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что один беспилотник попал в Киевском районе города — в частный жилой дом, второй — около образовательного учреждения в Слободском районе.

Напомним, что днем 1 сентября российские террористические войска нанесли около 10 ударов по Харькову. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры, 44 человека пострадали, в том числе 7 детей, наименьшему из которых 5 месяцев.

В городе повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, административные здания, автомобили, почтовые отделения, банки.

За полтора часа до массированной ракетной атаки оккупанты ударили также по пригороду Харькова – городу Люботин. В результате атаки пострадали три человека, повреждено гражданское предприятие.

Накануне вечером Харьков также попал под вражеский удар. Кремлевские террористы атаковали Слободской район города. Есть повреждения домов, пострадали люди, среди которых дети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 августа россияне ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города, поврежден 12-этажный дом в Индустриальном районе. Известно о четырех погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была на детской площадке, еще 28 человек получили ранения.

– На фоне очередной атаки по Харькову президент Владимир Зеленский призвал партнеров поставить точку в российском терроре. Речь идет о решении относительно нашей дальнобойности, соответствующей поддержке для наших Сил обороны и системы ПВО для Украины.

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