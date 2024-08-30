'Надо поставить точку': в свете российского теракта в Харькове Зеленский призвал партнеров принять дальнобойные решения. Видео

На фоне нового военного преступления в Харькове президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров поставить точку в российском терроре. Речь идет о решении нашей дальнобойности, соответствующей поддержке для наших Сил обороны и системы ПВО для Украины.

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Об этом украинский лидер говорил в вечернем обращении к украинцам 30 августа. Он отметил, что в Харькове продолжаются спасательные операции в местах попадания российских бомб.

"К сожалению, есть погибшие. Среди них – ребенок. Девушка, София. Этой осенью ей бы исполнилось 15 лет. Мои соболезнования всем родным и близким", – сказал глава государства.

Также на месте теракта много раненых, сообщил Зеленский. Всем оказывается помощь. Он поблагодарил всех, кто привлечен и кто поддерживает Харьков.

"Это ужасные, подлые российские удары просто по домам, по городскому парку. Россия будет точно отвечать за все свое зло. Но каждый в мире должен помнить, что не дать злу действовать – это наиболее эффективная тактика. Нужны решения, которые могут принять партнеры – именно те страны, от которых зависит, есть ли у нас способность уничтожать российскую военную авиацию именно там, где она базируется, именно там, где ликвидировать этих террористов и авиацию можно наиболее результативно", – сказал украинский лидер.

Он убежден, что подобные решения могут приблизить завершение войны.

"Ибо самое главное для Путина в его войнах – это террор против гражданских, это запугивание и издевательство над людьми. Именно так российское зло пришло и в Сирию, и в Грузию, и в Украину. Это у них везде одинаковая тактика террора, и надо поставить на этом точку. Это может обеспечить наша, украинская дальнобойность, соответствующая поддержка для наших сил обороны и системы ПВО для Украины. Все то, о чем мы говорим с партнерами", – рассказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что уволил генерал-лейтенанта Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Его будет временно заменять генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командующий воздушным командованием "Центр".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города, поврежден 12-этажный дом в Индустриальном районе, вспыхнул пожар. Четыре человека погибли, среди которых ребенок, который был на детской площадке, еще 28 человек получили ранения.

– Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и рассказал, что все службы работают над спасательной операцией. Он поблагодарил всех, кто участвует в спасении жизней, и подчеркнул, что такие атаки возможны лишь из-за отсутствия способности украинских сил обороны уничтожать российскую военную авиацию на ее базах.

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