'Мы должны усиливаться': Зеленский уволил командующего Воздушными силами Олещука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Его временно будет заменять генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командующий воздушным командованием "Центр".

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Соответствующий указ об увольнении Олещука Зеленский подписал в пятницу, 30 августа. В вечернем обращении к украинцам он прокомментировал это решение.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", – сказал глава государства.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных сил допущен к временному исполнению обязанностей командующего ВС ВСУ. Такое решение принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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