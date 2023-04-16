Харьковская ТРО провела боевое крещение дрона-камикадзе: минус комплекс видео-тепловизионного наблюдения ВС РФ. Видео

Бойцы Харьковской отдельной бригады территориальной обороны вместе с волонтерами-изобретателями из Харькова провели боевое крещение дрона-камикадзе. В результате успешного старта аппарата уничтожен российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П", с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.

Видео дня

Соответствующее видео было показано в Facebook Харьковской отдельной бригады территориальной обороны. Там заметили, что дрон сделан собственноручно, и "если таких птиц станет больше, то враг никогда не закроет глаза от страха" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В бригаде призвали украинцев присоединиться к сбору средств на запчасти дронов-камикадзе по реквизитам:

– банка Monobank;

– 5375411205329191.

"Муром" – комплекс, предназначенный для дальнего визуального наблюдения, имеет тепловизор и камеру с зумом. Аппарат может работать автономно с элеваторами и другими высокими объектами. Способен "видеть" человека на расстоянии до 10 км и на 4 км тепловизором. Тепловой след автомобилей такой агрегат способен обнаружить в 8 км.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Лимано-Купянском направлении Донецкой области Силы обороны уничтожили вражеский танк Т-90М "Прорыв", модернизированная версия которого стоила Минобороны РФ до $4,3 млн долларов. Вооружение этой боевой машины представляет собой систему управления огнем "Калина";

– в связи со значительными потерями на фронте и нехваткой оккупантов командование страны-террористки вынуждено вносить изменения в планы военных учений. Начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях перенесено с 1 сентября по 1 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!