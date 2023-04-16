Из-за больших потерь в России перенесли обучение офицерского состава – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает нести огромные потери личного состава на войне в Украине. В связи с нехваткой оккупантов командование страны-террористы вынуждено вносить изменения в планы военных учений.

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Так, министр обороны РФ перенес начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 апреля.

В Генштабе отметили, что в результате огромных потерь россиян отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Это предположительно связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

Кроме того, недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации ЧВК "Вагнер" с таким "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут Донецкой области.

Напомним, за сутки 15 апреля защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных армии государства-террориста России. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине потери вражеских войск в живой силе составили 182 070 захватчиков.

Ранее сообщалось, что один из дивизионов Нацгвардии Украины уничтожил на Бахмутском направлении вражеской техники приблизительно на $100 миллионов. В частности, бойцы зенитно-ракетного подразделения бригады "Спартан" сбили четыре самолета и два вертолета ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции, наложенные США, уже начали оказывать негативное влияние на армию РФ. Так, оккупантам стало труднее вести войну против Украины из-за недостатка техники.

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