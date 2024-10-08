Харрис объяснила, согласится ли на переговоры с Путиным о прекращении войны в Украине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонним переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны России против Украины. Она убеждена, что в любых переговорах обязательно должна участвовать Украина.

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Именно за украинским народом и государством, подчеркнула Харрис, остается решающее слово по поводу будущего Украины. Об этом она сказала в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопросы интервьюера, Харрис подчеркнула: без участия Киева при ее президентстве Вашингтон с Москвой переговоров по войне в Украине вести не будет. Она на такие переговоры не согласится.

"На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины", – подчеркнула кандидат в президенты.

Харрис убеждена, что "завершение войны не будет успешным без участия Украины и Устава ООН в определении того, как выглядит этот успех".

В то же время вице-президента спросили, поддержит ли она вступление Украины в НАТО в случае победы на выборах. Вместо прямого ответа она принялась напоминать о позиции в отношении помощи нашей стране, которую транслирует ее оппонент, Дональд Трамп.

"Это вопрос, которым мы будем заниматься, если и когда придет момент. Сейчас мы поддерживаем способность Украины защищаться от неспровоцированной агрессии России. Если бы президентом был Дональд Трамп – Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит: "Я могу закончить это в первый же день". Вы знаете, о чем речь? Речь идет о капитуляции", – подчеркнула Харрис.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил требование "объявить импичмент и привлечь к ответственности" Харрис. Преследовать ее в судебном порядке государство, по его мнению, должно потому, что действующая администрация президента США якобы "провалила" вопрос безопасности американской границы. Более того, Трамп даже попытался обвинить вице-президента в смертях людей, убитых нелегальными иммигрантами.