Херсон содрогнулся от мощных авиаударов: трех человек достали из-под завалов. Видео

Российские оккупанты около 16 часов воскресенья, 2 февраля, нанесли авиаудары по центру Херсона, город содрогнулся от взрывов. Под обстрел попали жилые кварталы, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали три человека.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и руководитель ОВА Александр Прокудин. "Херсон вздрогнул от авиаударов, которые враг цинично наносил по жилым кварталам. К счастью, никто не погиб, но есть раненые и существенные разрушения гражданской инфраструктуры", – рассказал Мрочко.

На место прилета оперативно прибыли медики, полицейские, спасатели, коммунальщики.

По состоянию на 18:00 Мрочко сообщил, что из-под завалов извлекли двух человек, еще одного достают.

"Это очередной террористический акт РФ по гражданскому наследованию. Слава Богу, пока никто не погиб, есть трое пострадавших. Уже двоих извлекли из-под завалов, и наши героические медики уже оказывают помощь. А наши работники ГСЧС с полицией достают еще одного живого человека из-под завалов", – рассказал он.

По словам чиновника, уничтожено "очень много гражданского имущества".

При этом "ни одного военнослужащего не находилось и не находится рядом".

"Наши коммунальные службы будут наводить порядок и оказывать всю помощь гражданскому населению, гуманитарную помощь, а также получать заявления для выплат нашим людям, пострадавшим от этих террористических актов", – сказал Мрочко.

По словам Прокудина, по центру Херсона "прилетел" российский КАБ. Удар пришелся по жилой застройке.

В больницу в среднем тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения спины.

Еще одну пострадавшую – 46-летнюю херсонку – достали из-под завалов разрушенного дома. У нее взрывная травма, контузия и ранение чрева. Пока женщина находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье армия РФ также сбросила взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне. Вследствие атаки пострадали пять человек, которые получили взрывные травмы.

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