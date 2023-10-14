HIMARS сможет бить по движущимся целям: в Lockheed Martin рассказали о новой системе

В США протестировали прототип ракетной системы связи, которая позволит HIMARS наносить удары по движущимся целям. Модуль RIG-360 (Remote Interceptor Guidance – 360) обеспечивает обновление целей боеприпасов в полете.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Lockheed Martin, производящей HIMARS. Как отмечается, RIG-360 может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.

Производитель подчеркивает, что новая система позволит вести высокоточный огонь на больших дистанциях, получать обновление целей в полете для точного поражения перемещенных или мобильных целей.

"Эта проверка концепции направлена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары с помощью наступательного огня по целям, движущимся в сложных условиях, что является критически важным потенциалом для повышения гибкости в подключенной сети армии США и позволяет нашим клиентам опережать развивающиеся угрозы", – сказал вице-президент Lockheed Martin Скотт Арнольд.

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Он добавил, что испытания RIG-360 является большим шагом вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Польша решила приобрести у Lockheed Martin 486 единиц РСЗО HIMARS. Соответствующее соглашение уже утверждено.

– Украинские защитники показали видео удара HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном, когда там проходило ежедневное совещание офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии РФ.

– HIMARS ударили рядом с местом, где находился террорист "ДНР" Ходаковский. Он пожаловался на удар ВСУ и заявил, что меняет место дислокации.

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