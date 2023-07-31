"Хочешь жить – учись": Герой Украины Кирилл Верес рассказал, кто выиграет войну с Россией. Видео

Герой Украины, командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес заявил, что никогда не считал и сейчас не считает российскую армию слабой. Оккупационные силы, по его словам, "сильные – не умные, но сильные". Гражданским украинцам майор посоветовал "жить и думать, как помочь Вооруженным силам".

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"Даже если он не воюет, он должен что-то делать. Войну выигрывают не воины. Войну выигрывают все. Только сплоченность полная может это сделать", – сказал наш защитник в интервью проекту Ukrainian Witness (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как объяснил Верес, российских захватчиков очень много. "Что делать с их огромным мобилизационным ресурсом? Надо быть мудрее и больше уничтожать... За Украину нужно не умирать, за Украину нужно убивать", – отметил Герой.

Сейчас он – майор, награжденный "Золотой Звездой", и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, но до 2014 года мужчина не имел к военному делу никакого отношения. Верес был директором нудистского пляжа Довбичка на Трухановом острове в Киеве. После начала российско-украинской войны пошел защищать страну.

Сейчас Верес воюет на Бахмутском направлении. Треть своей жизни он посвятил войне.

"Я об этом не жалею. Это моя работа. Единственное, о чем жалею – что не проводил время с сыном", – признался украинец. Сыну Вереса уже 8 лет, он родился после начала российско-украинской войны.

Боевой путь мужчины начался с оцепления украинскими войсками Славянска. В 2015 году Верес вместе с генерал-майором Виктором Николюком задержал кадровых офицеров российского ГРУ Ерофеева и Александрова, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко. В марте 2022-го Герой организовал оборону Марьинки и остановил продвижение врага на юго-восточной окраине города.

Название подразделения Вереса – К2 – происходит от имени и отчества воина. Он Кирилл Кириллович. Когда придумывали название, подразделение было совсем небольшим, только 9 человек. "Решили не придумывать велосипед. Назвались просто К2", – вспомнил майор ВСУ.

Теперь Верес шутит, что его батальон "Бахмутский", потому что многие бойцы – местные и фактически воюют за свой город.

"Здесь против нас стоят все, кто только можно: и спецподразделение "Ахмат", и регулярные войска, и "ополчение" "Л/ДНР", – рассказал украинец. Самыми сильными (хотя и не самыми профессиональными) были, по его мнению, представители "Вагнера". Они были наиболее мотивированными, потому что выбор у них был небольшим: либо они идут на штурм, либо отказываются и их расстреляют в упор.

Военный рассказал историю о том, как его подразделение дроном гоняло россиянина, одного из немногих, кто тогда выжил после боя. ВСУ дроном сбрасывали на него гранаты, а оккупант прятался в блиндажах, из которых его выгоняли свои же.

Затем Верес дроном показал оккупанту направление, куда нужно двигаться, чтобы сдаться в плен. Противник все понял и пошел за БпЛА. "Человек – такое животное, которое очень хочет жить. Животное бывает тяжело убить, а человек еще и думать умеет. Он делает все, чтобы выжить. Андрюша – так звали того россиянина – додумался, что я ему сигнализирую дроном, потому что очень хотел жить", – рассказал наш воин.

24 февраля 2022 года Верес встретил на позициях. "21 февраля наш командир бригады сказал, что завтра может начаться полномасштабное вторжение. 22 февраля 100% моего личного состава было на передней линии обороны: минометчики, артиллеристы и т.д. Это происходило в Красногоровке, Донецкая область. Страха не было, я знал, что полномасштабная война произойдет рано или поздно. Но не ожидал, что россияне пойдут в наступление на остальной территории Украины. Я хотел думать, что они пойдут на Донбасс", – признался Герой.

Также военный в течение интервью много размышлял о т.н. "солнышках" – тех, кто на фронте имеет привычку жаловаться на все на свете. "Я считаю, что большинство "солнышек" преувеличивают имеющиеся проблемы. Говорят, в Бахмуте люди два дня не едят? Да возьми ту печь, привези в окоп, накорми их! Но нет, нельзя – там стреляют! Да, стреляют, потому что это война. На самом деле все очень просто: хочешь умереть – иди умирай, хочешь жить – учись", – считает Верес.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее штурмовые подразделения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины показали на видео трофеи, полученные на одном из самых горячих участках фронта.

– А наши защитники из бригады "Лють" показали на видео, как взяли в плен пять российских военных преступников.

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