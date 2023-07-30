Бойцы бригады 'Лють' взяли в плен 5 оккупантов: видео успешной операции

Украинские защитники ежедневно отвоевывают незаконно захваченные РФ территории нашей страны. Часто воины берут в плен российских оккупантов.

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В этот раз бойцы бригады "Лють" взяли в плен 5 российских военных преступников. Видео успешной операции они опубликовали в Facebook (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Профессиональная и качественная работа наших бойцов. Во время штурма враждебных позиций бойцы подразделения специальных операций "Эней" нашей штурмовой бригады "Лють" окружили и взяли в плен пятерых оккупантов, остальные, кто не захотел сложить оружие, были уничтожены! "– заявили бойцы.

По их словам, воины ежесекундно приближают украинскую Победу.

"Наши бойцы вместе с собратьями успешно выполняют боевые задания на востоке и шаг за шагом отвоевывают наши земли", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, одного из захватчиков бойцы ВСУ взяли в плен, когда тот буквально уснул на позиции. Ситуацию иронически прокомментировал журналист Юрий Бутусов, написав: "Солдат спит, служба идет".

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