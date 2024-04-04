Ходят пешком за неимением авто: в ЦНС рассказали о проблемах оккупантов с логистикой

Российская террористическая армия испытывает проблемы с техническим обеспечением на временно оккупированных территориях. В частности, враг страдает от недостатка транспортных средств.

Такие проблемы у россиян наблюдаются на восточном направлении. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Речь идет о том, что оккупанты испытывают огромные логистические неудобства. Из-за нехватки транспортных средств, личному составу приходится перемещаться пешком. При этом враг ходит пешком как на позиции, так и для того, чтобы отправить в обработку рапорт на отпуск.

Также в Центре национального сопротивления подчеркнули, что такие рапорты, даже если и "доходят" до командования, попадают в помойку. Из-за критичного дефицита живой силы противника, об отпуске оккупанты и мечтать не могут.

Ранее сообщалось, что за авантюру Кремля, развязавшего полномасштабную, ничем не спровоцированную агрессию против Украины, Россия платит большую цену. Потери в живой силе зашкаливают, при этом оккупанты не понимают, за что они воюют на чужой земле и гибнут там.

Напомним, украинские воины в марте 2024 установили абсолютный рекорд за время полномасштабной войны по количеству уничтоженной российской артиллерии. За месяц было уничтожено 980 артсистем врага.