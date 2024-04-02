Самый высокий показатель с начала войны: в Минобороны подсчитали потери артиллерии армией РФ в марте

Украинские воины в марте 2024 установили абсолютный рекорд за время полномасштабной войны по количеству уничтоженной российской артиллерии. За месяц было уничтожено без малого 980 артсистем врага.

Предыдущий рекорд по уничтожению этого типа вооружений был установлен в сентябре 2023 года: тогда было "демилитаризовано" на несколько десятков единиц артиллерии меньше, чем сейчас. Подробности сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В марте 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 976 российских артиллерийских систем. Это самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов. Украина победит!" – говорится в сообщении.

Предыдущий рекордный показатель количества уничтоженных вражеских артсистем был установлен в сентябре 2023 года: тогда было уничтожено 947 единиц этого вооружения.

Третий результат пришелся на февраль 2024 года: захватчики тогда недосчитались 878 артсистем.

Всего по состоянию на утро 2 апреля за время полномасштабной агрессии против Украины оккупанты потеряли уже 11 112 артиллерийских систем.

Напомним, накануне, 1 апреля, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк назвал потери оккупантов за март. В частности, отменено около 28 200 захватчиков и 5 039 единиц военной техники и вооружений ВС РФ.

Так, в течение марта враг потерял 376 танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 ракетно-артиллерийских комплекса, 53 установки противовоздушной обороны, 1 корабль, а также 1546 единиц автотехники и 215 единиц спецтехники, 215 единиц спецтехники и 145 ракет.