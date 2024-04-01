Цифры впечатляют: командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал потери оккупантов за март

Украинские защитники в марте 2024 года продолжили уничтожать российских оккупантов и нанесли им безумные потери. Общее количество уничтоженных захватчиков за этот месяц составило просто поразительную цифру – около 28 200 человек.

Это еще один шаг к освобождению нашей земли от вражеской оккупации. Статистику потерь обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Кроме личного состава, украинские военные уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

В частности, было уничтожено 376 танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 ракетно-артиллерийских комплекса, 53 установки противовоздушной обороны, 1 корабль, а также 1546 единиц автотехники и 215 единиц спецтехники.

Наши защитники также сбили два вражеских самолета. Кроме того, было уничтожено 963 беспилотных летательных аппарата и 145 вражеских ракет.

"Март 2024 г. – потери противника за месяц: 28 200 уничтоженных оккупантов, 5039 единиц вооружения и военной техники ", – констатировал Павлюк.

Напомним, воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении уничтожили ценную технику врага – комплекс РЭБ "Житель". Поразить его удалось благодаря слаженной работе аэроразведки и ракетно-артиллерийского подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренним сводкам Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было уничтожено 143 единицы военной техники и вооружения противника. Также Силы обороны обезвредили около 710 оккупантов, с начала масштабного вторжения РФ потеряла 442 880 своих военных.

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