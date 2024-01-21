Ходжес: генерал Буданов и ГУР значительно опережают российские спецслужбы

Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов значительно опережают российские спецслужбы. Они активно противодействуют России и ищут нетривиальные способы перехватить инициативу вне поля боя.

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И этим выиграют время для восстановления сил обороны и корректировки дальнейших военных планов. Об этом в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter, написал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Высокую оценку американского генерала Буданов и ГУР в целом заслужили после ряда удачных атак на военные объекты на территории РФ в ночь на 21 января.

"Генерал-лейтенант Буданов и ГУР настолько далеко впереди российских спецслужб... ведут бой с россиянами, ищут способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свою силу", – считает Ходжес.

Он также сделал ретвит мнения своего австралийского коллеги, генерал-майора в отставке Ника Райана по поводу ночного удара Украины по нефтяному терминалу в Ленинградской области.

"Это то, что мы можем назвать "агрессивными санкциями" по экспорту российской энергии. Очередная демонстрация постоянно стратегического ударного комплекса Украины, который постоянно адаптируется и достаточно серьезно впечатляет", – написал Райан.

Напомним, ночью против 21 января взрывы прогремели сразу в нескольких городах России. Информация о "бавовне" поступала из Тулы, Орла и Смоленска. Минобороны РФ заявило об "успешной" работе ПВО.

Тем временем стало известно, что дроны ГУР МОУ атаковали завод по производству "Панцирей" в Туле.

В порт Усть-Луга в Ленинградской области "бавовну" доставили беспилотники СБУ. Там поражен нефтяной терминал, который, в частности, снабжал топливом российскую оккупационную армию. После взрывов и пожара работа терминала была остановлена.

А в Смоленске ГУР атаковало завод, где производят ракеты Х-59, ими оккупанты бьют по Украине.