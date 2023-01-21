Ходжес: перспектив прорыва войск РФ на Донбассе не видно

У российских оккупационных войск нет никаких перспектив на Донбассе. Неся огромные потери в личном составе, путинские войска не способны прорвать линию обороны и заявить о каких-либо успехах.

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В то же время украинское командование показывает профессиональную работу по обороне и уничтожению боевой силы армии РФ. Об этом в интервью NV рассказал военный аналитик, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, начиная с 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, путинская армия смогла оккупировать восточные 10−15% территории Украины, включая Крым. Ходжес отмечает, что сейчас армия РФ в течение многих месяцев не в силах прорвать оборону в Бахмуте.

"Сейчас после месяцев и месяцев боев у Бахмута они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей, при этом не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если уйти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для русской армии. Они не имеют там прорывных сил, и не видно перспектив для какого-то прорыва, который они могли бы устроить", – объяснил Ходжес.

Кроме того, военный аналитик отметил основательный и профессиональный подход украинского командования к обороне на востоке страны. Ходжес подчеркнул, что наращивание ресурсов ВСУ не дает оккупантов возможности пойти хоть где-нибудь на существенный прорыв.

Напомним, Ходжес заявил, что Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. Существует очень малая вероятность того, что в ответ на освобождение Крыма Россия применит ядерное оружие.

Ранее Ходжес заявил, что атакуя украинскую гражданскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками, Россия пытается растянуть войну в надежде, что Запад потеряет волю продолжать поддержку нашего государства. Другая цель – снизить способность Украины поддерживать военные усилия.

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