'Холодная погода привлекает РФ': Зеленский предупредил о новой угрозе ударов

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля сообщил о массированном ракетном ударе России по территории государства и предупредил об угрозе новых атак в период холодов. Он выступил с соответствующим заявлением в вечернем обращении.

Об этом глава государства сказал во время своего обращения 17 февраля. Зеленский привел детали утреннего обстрела и оценил работу противовоздушной обороны.

"Прежде всего о массированном ударе, которым россияне этот день начали. Двадцать девять ракет различных типов было, 25 удалось сбить", – отметил он.

Напряженное начало дня

Президент подчеркнул, что день начался с комбинированной атаки. По его словам, силы ПВО уничтожили 25 из 29 ракет различных типов. Кроме этого, российская армия применила почти 400 беспилотников.

"Это важный результат нашей противовоздушной обороны, и еще раз подчеркиваем, что ПВО – это ежедневная потребность. Спасибо всем партнерам, которые это понимают", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что даже в день старта новых форматов переговоров в Женеве Россия прибегла к ударам, что, по его словам, "очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены".

Массированный обстрел

Глава государства сообщил, что угроза новых атак сохраняется. "Было еще почти 400 дронов. Угроза ударов не исчезает. Холодная погода сама по себе привлекает Россию, и они и дальше будут пытаться поставить зиму на службу войне", – сказал он.

Президент призвал украинских военных оставаться внимательными во время защиты неба. Также он обратился к дипломатам и министру обороны с требованием обеспечить результат в поставках ракет для систем противовоздушной обороны.

Как писал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля. По информации российской стороны, во время встреч одним из ключевых вопросов будет возможное введение "энергетического перемирия".

