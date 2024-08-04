Хороший 'улов': ВСУ за неделю поразили 16 объектов оккупантов

Силы обороны в течение недели снова били по объектам российского оккупационного войска на временно захваченных территориях Украины, а также на территории государства-агрессора. С 29 июля по 4 августа зафиксировано 16 поражений вражеских целей.

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Подсчет потерь РФ сделали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Всего за неделю у врага минус три склада с боеприпасами, пять складов с горюче-смазочными материалами и восемь баз/КП/штабов.

Кроме того, были поражены подстанции в Курской, Белгородской, Орловской областях России.

Так, в течение недели зафиксировано:

Херсонский район – минус БК и КП;

Полевая, Курская область РФ – попадание в нефтебазу;

Курск – попадание в базирование и минус БК;

Возы, Курская область – попадание в нефтебазу;

Севастополь, Крым – попадание в базирование;

Морозовск, Ростовская область РФ – минус БК, ГСМ и базирование;

Каменский район, Ростовская область РФ – попадание в нефтебазу;

Белгородская область РФ – попадание в нефтебазу;

Горловка, Донецкая область – минус рембаза;

Аксайский район, Ростовская область РФ – попадание в базирование;

Макеевка, Донецкая область – уточняется;

Луганск – попадание в два базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожена 221 единица военной техники и вооружение захватнической армии РФ. Общее количество потерь живой силы врага уже составляет 582 910.

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