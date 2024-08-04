ВСУ отминусовали еще 1150 оккупантов и 59 вражеских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 росcийских оккупантов. Также уничтожили 221 единицу военной техники и вооружения захватнической армии РФ.

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Данные озвучил 4 августа Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, общее количество потерь живой силы врага составляет уже 582 910.

Накануне воины обезвредили 59 артиллерийских систем (всех 16 276), 17 боевых бронированных машин (16 255), пять танков (8411), три РСЗО (1138), три средства ПВО (911) армии РФ.

В небе защитники сбили две российские крылатые ракеты (всего 2412) и 41 беспилотник оперативно-тактического уровня (13 103).

Кроме этого, сожжено еще 80 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 006), 11 – специальной техники (2734).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 363 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Хотя накануне сообщалось, что Силы обороны Украины потопили еще одну субмарину Черноморского флота РФ – это Б-237 "Ростов-на-Дону", введенный в эксплуатацию 26 декабря 2014 года, который был одной из четырех российских подлодок этого класса, способных запускать ракеты "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 августа СБУ во взаимодействии с ГУР и другими составляющими Сил обороны совершили результативную атаку на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там зафиксировано попадание во вражеские склады с КАБами, также поражены нефтебазы в трех регионах России.

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