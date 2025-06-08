Хорошо попали: в российском Энгельсе третий день пылает нефтебаза, пораженная украинскими дронами. Фото и видео

В российском городе Энгельс, Саратовская область, уже третий день продолжается масштабный пожар на нефтебазе "Комбинат Кристалл". Огонь вспыхнул после атаки украинских беспилотников.

Видео дня

Судя по спутниковым снимкам NASA и видео очевидцев, повреждения существенные. Об этом сообщают местные Teegram-каналы.

Нефтебаза, которая относится к системе Росрезерва, обеспечивает топливом военный аэродром "Энгельс-2" - ключевой объект, с которого российские стратегические бомбардировщики осуществляют атаки по Украине.

Несмотря на видимый масштаб бедствия, местные власти поспешили успокоить население: мол, превышение концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации вспышки", - сообщили в правительстве региона.

Местные жители выкладывают в соцсети видео с гигантскими клубами черного дыма, который поднимается над городом.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в российских Энгельсе и Рязани пожаловались на взрывы. А в Брянске минувшей ночью под атаку дронов попал аэропорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!