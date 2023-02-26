Хорватия начала процесс передачи Украине 14 вертолетов Ми-8 – Jutarnji list

Хорватия начала процесс по отправке в Украину 14 транспортных вертолетов. Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил страны и уже готовятся к транспортировке. В Украину они прибудут в марте.

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Об этом сообщает Jutarnji list. Отмечается, что несколько вертолетов сейчас находятся на территории Авиационно-технического центра в Велика-Горице. Там проходит их необходимая техническая подготовка.

Еще часть вертолетов находится в ангарах.

Кроме того, известно, что с вертолетов снимается вся существующая маркировка, при необходимости заменяется использованный материал, добавляется масло и т. д.

Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней.

СМИ пишет, что семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу. В то же время, все 14 вертолетов будут переданы в Польшу, откуда их переправят в Украину.

Стоит подчеркнуть, что правительство Хорватии классифицировало всю информацию о военной помощи Украине как конфиденциальную, и получить ее официальное подтверждение невозможно.

В то же время известно, что поставки вертолетов были подтверждены премьер-министром страны в ноябре прошлого года

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорватия присоединилась к ряду европейских стран, которые выслали российских дипломатов из-за военного вторжения в Украину. Страну покинули 18 дипломатов и более 20 человек административно-технического персонала посольства РФ.

Президент Хорватии Миланович выступал против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

Миланович также говорил, что Украине не место в НАТО. За его слова пришлось извиняться премьер-министру страны Пленковичу.

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