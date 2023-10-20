Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8: подробности

Хорватия в рамках военной помощи передала все вертолеты Ми-8, которые были у нее на вооружении, Украине. Ранее в правительстве страны анонсировали передачу Киеву 14 единиц Ми-8 и Ми-8 МТВ.

Поддержку страной Украины прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин на встрече с со своим хорватским коллегой Марио Банозичом. Расшифровка разговора глав МО появилась на официальном сайте Пентагона 19 октября.

"Мы ценим непоколебимую приверженность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", – сказал Остин Банозичу.

Он отметил пожертвования Загреба на гуманитарную помощь, участие хорватских военных в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии.

"Все это имеет реальное значение в борьбе Украины за свободу", – заявил руководитель Пентагона, назвав Загреб надежным союзником.

Хорватский министр обороны обратил внимание на лидерство США в помощи в защите от полномасштабной агрессии РФ. Это, как сказал он, "демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для грядущих поколений".

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"Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы привержены этому делу столько, сколько потребуется", – заявил Банозич.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 октября первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко была с рабочим визитом в столице Хорватии Загребе. По результатам встречи с премьер-министром страны Андреем Пленковичем было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

– В июне этого года парламент Республики Хорватия принял Декларацию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Решение об этом было принято единогласно.

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