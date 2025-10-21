Хотел сдаться в плен: российские военные сбросили с дрона взрывчатку на своего же бойца. Видео

На Ореховском направлении произошел случай, который свидетельствует о полном пренебрежении российского командования к жизни своих военных. Солдата армии РФ, который решил сдаться украинским военным в плен, убили его же товарищи с помощью дрона.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Там отметили, что даже среди российских военных есть те, кто глубоко осознает безысходность и бессмысленность этой войны и, как следствие, решают сложить оружие и сдаться в плен. И такая ситуация произошла на Ореховском направлении, но завершить "процесс гуманной сдачи ему не суждено было", поскольку в ситуацию вмешался вражеский дрон, который кружил в небе.

"Вместо того, чтобы позволить своему военнослужащему выжить, оператор вражеского беспилотника сбросил на него взрывное устройство, мгновенно оборвав жизнь солдата, который пытался сдаться", – сообщили украинские защитники.

В Силах обороны отметили, что этот инцидент – еще одно свидетельство того, что враг не ценит жизнь даже своих солдат и готов к жестоким действиям, чтобы скрыть проявления нежелания воевать среди личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боев на Лиманском направлении украинским защитникам сдался в плен очередной российский оккупант. Причем, как выяснилось, пленный считается "элитой" армии российских захватчиков, потому что он является спецназовцем ГРУ – главного управления разведки генштаба страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!