Хотел скорректировать огонь по своему подразделению: СБУ задержала 'крота' российских спецслужб в ВСУ. Фото

Специалисты Службы безопасности задержали мужчину, который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары оккупантов по украинской армии. Этим предателем оказался 30-летний житель Одессы, который пошел на сотрудничество с врагом, ища быстрый заработок.

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Ему помешали сбросить захватчикам координаты важных объектов. Ныне злоумышленник находится под стражей, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигурант сначала выполнил "тестовую задачу" от оккупантов, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора пошел на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

Контрразведка СБУ документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его "с поличным", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ.

Установлено, что приоритетными целями для врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их "крот". Оккупанты надеялись нанести удары по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских воинов.

Предатель планировал передать и координаты своего подразделения, а сам в момент атаки думал скрыться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

Во время обысков у одессита был обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленника взяли под стражу, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты СБУ задержали дезертира, работавшего на российскую военную разведку и корректировавшего авиационные удары по Винницкой и Сумской областях. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей СЗУ, в мае этого года самовольно покинувший место службы.

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