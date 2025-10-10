'Хотели разблокировать своих военных из окружения': Зеленский рассказал о попытке армии РФ контратаковать под Добропольем

Вооруженные силы Украины удерживают контроль над "котлом" под Добропольем, в который попали российские оккупанты. Захватчики 10 октября попытались перейти в наступление на этом направлении, чтобы разблокировать своих солдат в окружении, однако враг вновь понес значительные потери и отступил.

Об этом во время последнего брифинга рассказал Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский. Он сослался на соответствующий доклад, который услышал на заседании Ставки от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Что сказал президент

"Сегодня были наступательные действия с российской стороны – Владимировка, Шаховка, Софиевка. Они хотели разблокировать своих военных, где на сегодняшний день они понесли потери (около 13 тысяч), поэтому хотели разблокировать.Понесли потери, отступили, техника уничтожена", – отметил Владимир Зеленский.

Также, по его словам, сейчас продолжается уничтожение захватчиков на территории Владимировки и вокруг нее.

Контрнаступление под Добропольем

Напомним, украинские защитники еще в конце августа перехватили инициативу на Добропольском направлении, в результате чего в сентябре значительная часть армии российских захватчиков оказалась в "котле " – окружении в районе Шахматного, Веселого, Рубежного и тому подобное.

Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны началась 21 августа и сорвала наступательную кампанию захватчиков в Донецкой области. Враг понес там ощутимые потери, более половины из которых – безвозвратные.

Командование считает, что хотя контрнаступление и "очень сложное", оно "своевременное и успешное". Боевые действия продолжаются, однако контрнаступательная операция уже сорвала российскую летнюю наступательную кампанию.

Какая сейчас ситуация под Добропольем

По утверждению командования ВСУ, из всех самых горячих направлений пока остаются Покровск и Доброполье в Донецкой области.

Всего за время Добропольского контрнаступления "зафиксировано более 12 тысяч потерь" у оккупантов, из них более семи тысяч – это "двухсотые".

По словам Верховного главнокомандующего, на Добропольском направлении "в эти дни русские теряют более 100 своих в сутки, доходит до 200".

Как сообщал OBOZ.UA, всего с начала контрнаступательной операции в Донецкой области от врага освободили более 180 квадратных километров украинской территории. Это – последние данные, которые приводит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!