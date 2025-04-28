Хотели разобрать САУ на металлолом: в Харьковской области из-за детонации снаряда погибли двое мужчин

На Харьковщине возле села Малая Камышеваха погибли двое местных жителей в результате детонации артиллерийского снаряда. Трое мужчин пытались разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку, оставшуюся после российской оккупации Изюмского района и Изюма, а во время работ она взорвалась.

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При разрезании ствола с помощью сварочного аппарата произошел взрыв – сдетонировал артиллерийский снаряд. В результате двое мужчин, 1988 и 1964 года рождения, погибли на месте от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Полиция открыла уголовное производство по факту трагедии по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". В настоящее время идет расследование обстоятельств взрыва.

Правоохранители предупредили, что ни в коем случае нельзя затрагивать неизвестные предметы, особенно в зонах, где проходили боевые действия, и на деоккупированных. Посещать территории, не проверенные саперами, также категорически запрещено.

"Если вы наткнулись на подозрительный предмет или извне похожий на взрывоопасный, не приближайтесь к нему, не пытайтесь его передвигать, разбирать или самостоятельно обезвреживать. По возможности огородите место находки и обязательно сообщите в полицию на спецлинию 102 или в службу спасения – 101. Не подпускайте посторонних лиц к опасной находке", – напомнили в полиции.

Граждан призывали помнить, что со взрывоопасными предметами могут работать только профессионалы — дело только специально обученных специалистов.

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