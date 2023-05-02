Хотели украинской земли: в сети одним видео показали судьбу оккупантов в Украине

Российских захватчиков, пришедших в Украину с оружием в руках, ждет только одна судьба. Силы обороны упакуют их в черные пакеты и уложат в землю, которую они хотели захватить.

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Об этом написал бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник. В подтверждение своих слов он опубликовал видео, на котором зафиксирована одна из импровизированных точек сбора тел ликвидированных наемников ЧВК "Вагнер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень скоро так называемые "вагнеровцы" останутся на украинской земле только в таком виде", – заверил Мельник.

На опубликованных им кадрах, снятых с помощью беспилотника, видно до трех десятков тел российских наемников. Они преимущественно упакованы в черные пакеты и сложены строчками под открытым небом.

Впрочем, враг несет такие потери, что даже пакетов хватило не всем оккупантам.

Напомним, ранее пресс-офицер бригады Национальной гвардии "Красная калина" Николай Коваль рассказал о потерях ЧВК "Вагнер".

Он отметил, что в зоне боевых действий поля в буквальном смысле устланы телами наемников и забирать их "вагнеровцы" не спешат.