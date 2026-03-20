Хотели воспользоваться дождливой погодой: нацгвардейцы за 48 часов уничтожили роту оккупантов на Покровском направлении. Видео

Украинские воины на Покровском направлении продолжают уничтожать врага в "промышленных масштабах". Бойцы 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" вместе с побратимами из смежных подразделений ликвидировали там роту россиян и почти полтора десятка единиц вражеской техники.

На это у нацгвардейцев ушло двое суток. Подробности раскрыли в НГУ.

Что известно

В Нацгвардии сообщили, что воины бригады "Спартан" недавно совместно со смежными подразделениями отбили штурм врага на Покровском направлении. Всего за 48 часов они уничтожили роту российских оккупантов.

"Российское оккупационное командование бросило значительные силы на штурм на Покровском направлении. Оккупанты рассчитывали воспользоваться дождливой погодой. Вражеские пехотинцы пытались продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах. Впрочем, "Спартан" совместно со смежными подразделениями остановили наступление врага. За 48 часов противник понес значительные потери", – цитируют в НГУ заявление отделения коммуникаций бригады.

Расчет на плохую погоду для оккупантов не сработал – и завершился для них потерей в течение двух суток 120 штурмовиков ликвидированными и шестерых – ранеными.

Также враг лишился:

7 квадроциклов;

4 мотоциклов;

3 автомобилей.

"Мы останавливаем врага, а вы поддержите сбор нашей бригады", – призвали украинцев воины бригады "Спартан".

Как сообщал OBOZ.UA, всего накануне Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1 610 захватчиков.

Также украинские воины ликвидировали 1 784 единицы вооружений и техники оккупантов: три танка, 21 боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 1 480 БпЛА оперативно-тактического уровня, 245 единиц автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы спецтехники.

