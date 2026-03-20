Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1 610 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 610 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 285 тыс. 700 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 20 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 789), 21 боевую бронированную машину (24 254), 31 артиллерийскую систему (38 569), 1 480 БпЛА оперативно-тактического уровня (187 204).

Также уничтожены 245 единиц автомобильной техники и автоцистерн (84 374) и четыре единицы спецтехники (4 096).

За сутки Россия потеряла 1 784 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 691 РСЗО, 1 333 средства ПВО, 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!