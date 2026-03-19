На Запорожье ликвидировали оккупанта, который имел при себе 'интересный' рапорт. Фото

Украинские защитники зафиксировали очередное военное преступление командования российских захватчиков – этот раз против собственных солдат. Это произошло на Запорожском направлении, где командование 114-го мотострелкового полка армии российских оккупантов отказывает своим военным в неотложной медицинской помощи.

Военное преступление зафиксировали воины 225-го штурмового полка "Черный лебедь". Они нашли соответствующий документ у убитого во время очередного "мясного штурма" захватчика.

Преступление командиров оккупантов

В частности, штурмовики 225 ОШП нашли документы россиянина Сергея Отченко, который был ликвидирован под населенным пунктом Святопетровка Гуляйпольского района. Сергей имел "отказной рапорт", в котором отметил, что отказывается идти в мясной штурм, потому что нуждается в ампутации пальца на ноге.

"Это не помешало его командованию послать его умирать, потому что российский солдат стоит меньше украинского сброса FPV-дрона", – отметили в 225-м полку и показали документы убитого.

Также украинские защитники вновь призвали россиян сдаваться.

"Если вы не хотите умереть, как Сергей, в ненужных лобовых штурмах, то пишите @svoboda_225, мы поможем вам выйти живыми", – отметили в 225-м полку.

Что известно о полку

225-й отдельный штурмовой полк "Черный лебедь" был создан на базе 225-го батальона 127-й бригады ТрО (бригаду собрали в марте 2022 года, после начала масштабного российского вторжения).

Защитники этого подразделения сначала воевали на Харьковщине, а позже – под Бахмутом, Авдеевкой, Часовым Яром.

В августе 2024 года бойцы 225 ОШП воевали в Курской области (как подразделение прорыва).

Преступления оккупантов

Напомним, что количество погибших в результате российского авиаудара по Запорожью 14 марта возросло до двух. В частности, в больнице скончался 17-летний парень, который получил ранения во время очередного военного преступления оккупантов – сознательного удара по гражданским гражданам.

Всего в результате этого преступления погибли два человека, ранения получил 21 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине российский удар FPV-дроном унес жизни двух работников экстренной медицинской помощи, еще один медик получил ранения. Вражеский беспилотник попал в машину, которая двигалась по дороге. Это – также военное преступление захватчиков.

