Оккупанты убили двух медиков на Харьковщине: еще один – получил ранения

На Харьковщине российский обстрел унес жизни двух работников экстренной медицинской помощи, еще один медик получил ранения. Всего за прошедшие сутки под вражеской атакой оказались более двух десятков населенных пунктов региона.

По данным главы Харьковской ОГА, двух медиков в возрасте 27 и 56 лет, которые работали в бригаде "скорой", россияне убили вблизи села Красная Волна Великобурлукской громады. Ранения также получил их 54-летний коллега. Кроме этого, в Купянске пострадала 63-летняя женщина.

В течение суток оккупанты атаковали область различными видами вооружения. В частности применили управляемую авиабомбу, беспилотники типа "Герань-2", "Ланцет" и "Молния", FPV-дроны, а также другие БПЛА, тип которых устанавливается.

В результате ударов повреждения получили гражданские объекты. В Богодуховском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гараж и железнодорожная инфраструктура. В Купянском районе известно о повреждении гражданского предприятия, жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей и автомобиля экстренной медицинской помощи.

В Изюмском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки, в Харьковском – жилые дома, автомобили, складское помещение и клуб. В Чугуевском районе обстрелы вызвали повреждение электросетей и частного дома.

Напомним, тактическая авиация Воздушно-космических сил России в субботу, 14 марта нанесла авиаудар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки врага один человек погиб, 19 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области российский БПЛА ударил по пригородному поезду сообщением "Смородино – Ворожба". Жертв и пострадавших нет, после атаки "Укрзализныця" была вынуждена отменить некоторые рейсы и ограничить маршруты поездов.

