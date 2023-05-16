'Хотим, чтобы Украина победила': генерал США призвал поставить ATACMS для ВСУ

Предполагается, что украинские вооруженные силы будут применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow исключительно для освобождения своих территорий, а не на территории России. Однако, отсутствие у ВСУ доступа к ATACMS, которые США отказываются предоставить, затрудняет достижение этой цели.

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Такое заявление сделал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии "Голосу Америки". Он заявил, что при наличии ATACMS в распоряжении Вооруженных сил Украины, Черноморского флота был не существовало.

Говоря о вооружении Украины, он выразил свое недовольство отсутствием ракет ATACMS на арсенале украинской армии, и поддержал решение Британии о предоставлении Storm Shadow.

"Если бы у Украины было ATACMS, Черноморского флота (РФ) уже не было бы. Администрация Байдена еще не четко определила стратегический результат, который мы хотим, и мы четко не сказали, что хотим, чтобы Украина победила. Вы знаете, они говорят вещи, будто мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, что, конечно, пустые слова", — подчеркнул генерал.

Ходжес отметил, что отсутствие поставок американских дальнобойных ракет ATACMS на вооружении украинской армии может создавать у РФ иллюзию безопасности на оккупированной Крымской территории.

По его мнению, постепенное предоставление военной помощи Украине может ускорить процесс освобождения временно оккупированных территорий от российских сил и снизить потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

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