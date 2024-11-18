'Хотя бы находитесь на позициях': в 63-й ОМБр ответили на упреки со стороны 155-го батальона Сумской теробороны. Видео

Бойцы и командиры 155-го батальона Сумской ТрО в сюжете на канале "Кордон.Медіа" обвинили 63-ю отдельную механизированную бригаду, которой батальон подчиненный, в том, что они работали без контрбатарейной поддержки, без средств РЭБ, а также, что им не предоставляли организованную эвакуацию раненых и погибших бойцов, а только увеличивали количество задач. В 63-й ОМБр опровергли такие заявления.

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Прокомментировали ситуацию начальник службы РЭБ, начальник медицинской службы, командир, ротный и медик 107 батальона, два военных 23 батальона, ранее приданных в 63 бригады. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале 63-й ОМБр.

В нем приведены факты, опровергающие каждое из обвинений, добавлены фото и записи разговоров между командирами и ротными.

"Мы бы не хотели выносить эту ситуацию в публичную плоскость, но, к сожалению, вынуждены это сделать, поскольку от слов нескольких военнослужащих и псевдожурналистики пострадала репутация 63-й бригады - бригады усталой и обескровленной, но несмотря на все сильнейшей, воины которой уже более полугода держат рубежи на Лиманском направлении, не пропуская врага и не пуская крокодиловых слез. Поэтому в противовес просто словам командиров рот 155-го батальона мы будем отвечать только фактами", – старший лейтенант, пресс-секретарь 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

Начальник службы РЭБ 63 ОМБр, младший лейтенант Виктор прокомментировал жалобы 155 батальона на то, что им не предоставили средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, батальону предложили выделить троих военнослужащих для того, чтобы предоставить им оборудование РЭБ для противостояния дронам врага в участке, где находился батальон.

"К сожалению, 155-й батальон не смог выделить трех военнослужащих под эту задачу", – отметил Виктор.

Также теробороновцы жаловались на то, что им давали непосильное количество задач, не пополняя при этом количество постоянно уменьшающегося личного состава.

"Для подразделений 155-го батальона абсолютно никаких дополнительных не давалось, для них наоборот создавали максимально комфортные условия. Мы поставили им рамки – хотя бы находитесь на позициях, залегайте там и находитесь на позициях. Наши люди рядом, к вам сейчас придут наши старшие", – рассказал как было на самом деле командир 107 батальона 63 ОМБр майор Тарас Додиченко.

Однако фактически в строю 155-го батальона находилось 3-4 бойца, и те отказывались идти на позиции. Об этом рассказал командир роты 107 батальона 63 ОМБр капитан Славян.

"Ни на какие штурмовые действия, ни с автоматом на технику идти, никаких таких указаний не было. Мы прямо людям говорили: вы просто должны там быть хотя бы присутствующими, мы все сделаем сами. Мы вас защитим дронами, мы вас защитим минометами, в нас есть батальон беспилотных систем – и это все работало день и ночь в защиту личного состава. состав – или приданый, или наш. Мы не различаем, какой личный состав – приданый или наш. Для нас они все наши военнослужащие", – дополнил побратима Тарас Додиченко.

По словам командира 107 батальона 63 ОМБр, из всего 155-го батальона эффективно выполняет задачу только минометная батарея и взвод ударных БПЛА. Все остальные убежали. Додиченко обвинил командование 155-го батальона, просто бросившее своих бойцов на произвол судьбы.

"Командование не выходит на своих военных по рации, оно ничем их не поддерживает, вообще люди их не слышали и не видели. Соответственно солдаты не знают, что делать. Нет грамотного решения командира, люди дезориентированы, они не знают, что делать, соответственно, они возвращаются и бегут", – констатировал Додиченко.

Он также заявил, что командиры 155 батальона даже не знали, где находятся их бойцы. Поэтому возникла ситуация, когда их чуть не уничтожили свои же.

А потому, что бойцы батальона из-за таких непрофессиональных действий своих командиров постоянно отступали, было потеряно 11 позиций. В ходе реальных боевых действий – всего 2, из остальных – отошли сами.

"Из-за попыток зайти на эти позиции и выбить оттуда противника, 63-я бригада потеряла четырех человек", – подчеркнул старший лейтенант, спикер 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

Он также отметил, что 63 ОМБр подала иск в суд на издание "Граница.Медиа" и будет добиваться опровержений и публичных извинений за ущерб бригаде.