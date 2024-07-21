Хотят заставить воевать: оккупанты на захваченных территориях Украины выдают повестки подросткам на 2025 год

На временно оккупированных Россией территориях Украины подросткам выдают повестки на 2025 год. Для врага это не единственный способ заставить украинских детей служить в армии РФ: иногда их забирают в ряды путинского войска прямо из "оздоровительных лагерей".

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Такие нередкие случаи рассказывают правозащитники и те, кто выехал из захваченных населенных пунктов. Об этом говорится в сюжете "Донбасс.Реалии".

"После медкомиссии приехали из военкомата и начали выдавать приписное, а вместе с ним – то, что нужно появиться по повестке через год", – признался парень, которому удалось сбежать из оккупации.

Отмечается, что представители "призывной комиссии" посетили школу вместе с действующими российскими солдатами, начали рассказывать, как это "хорошо – служить в армии РФ", как "приятно убивать украинских мужчин и разрушать села". А в конце этой проповеди они вручили всему класу повестки на следующий год.

В частности, детям выписали документ, якобы подтверждающий, что они уже военнообязанные, и "должны идти умирать за Путина".

"Я знаю около 20 человек, которых уже мобилизовали. Они уехали в тот лагерь в Крым, их никто не отпустил… якобы "боевые действия". Они там остались жить. Потом их из лагеря в какой-то санаторий… По 18 "постучало", поставили на воинский учет и забрали", – добавил парень.

Правозащитница из благотворительного фонда Save Ukraine подчеркнула, что российские захватчики применяют к детям насилие: психологическое и физическое. Об этом рассказывали дети, которых удалось вернуть из оккупации.

Это очень страшные вещи. Когда к тебе приходит 15-16-летний ребенок и говорит: "После того, что я видела – я не хочу жить", – добавила она.

По ее словам, за последние месяцы растет количество случаев, когда люди с оккупированных территорий ищут способы вывезти детей 15-17 лет, чтобы спасти их от службы в российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще 12 украинских детей, которые вместе с родными жили на ВОТ Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который совершают оккупационные "власти".

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