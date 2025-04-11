'Храм святого Мавика': как мастера 25-й бригады ВСУ доводят ударные БПЛА до уровня совершенства

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью современной войны. В 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде ДШВ ВСУ функционирует передвижная мастерская с неформальным названием "Храм святого Мавика", где специалисты доводят дроны до идеального состояния перед боевым применением.

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"Почти каждый дрон нужно немного доделывать, прошивать", – рассказывает начальник мастерской, сержант Андрей Тимощук. По его словам, у каждого подразделения – свои частоты и прошивки, поэтому даже самый лучший заводской дрон нуждается в адаптации к боевым условиям.

"Производители не столь сильно заморачиваются, как мы. Мы доводим до эталона. Чтобы люди, работающие на позициях, просто взяли дрон, подсоединили боеприпас, поставили плату инициации для подрыва – и вышли", – рассказал руководитель мастерской.

Подготовка комплекта из нескольких десятков FPV-дронов занимает около шести часов. Мастерская получает дроны преимущественно от Минобороны, но модернизация требует дополнительных комплектующих – их покупают волонтеры, доноры или военные за свой счет. Стоимость доработки одного аппарата – от 300 до 3000 гривен. Работают в мастерской иностранные волонтеры и военнослужащие-контрактники.

Передвижная мастерская по ремонту дронов в 25-й бригаде работает очень эффективно, пишет "Армия.Информ".

Но дроны имеют высокую боевую нагрузку, и часть из них не возвращается из миссий. Поэтому 25-ая бригада ежемесячно нуждается в тысячах новых FPV-дронов, чтобы сохранять преимущество на поле боя.

25-я Сичеславская бригада активно использует воздушные и наземные дроны в своей работе. Успешные операции сичеславцев помогли удержать фронт на Покровском направлении.