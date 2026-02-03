'Хрен вы нас запугаете, Бог на нашей стороне': жительница Днепра, которая чудом уцелела во время атаки РФ, обратилась к россиянам. Видео

В Днепре жительница частного дома чудом уцелела во время очередной атаки РФ и эмоционально обратилась к россиянам. Она заявила, что напугать украинцев у оккупантов не получится.

Женщина вместе с мужем в момент удара находилась дома, когда рядом взорвался вражеский беспилотник. Об этом Ирина рассказала украинским медиа.

Ирина – владелица одного из домов, которые получили повреждения в результате атаки. По ее словам, российский дрон попал во двор соседей, а взрывной волной в ее доме выбило окна, повредило забор и ворота.

В момент удара женщина и ее муж были дома, вместе с ними находились домашние животные – коты и собаки.

Несмотря на значительные разрушения, никто не пострадал. Ирина признается, что пережила "ужасную ночь", но подчеркивает: страха перед российскими атаками нет.

"Я прожила очень ужасную ночь, и хрен нас этим запугаете, потому что Бог на нашей стороне. Меня в последний момент отвело, и мой муж тоже не пострадал, хотя был в той комнате, где тоже вынесло окно. У меня две собаки. Никто не пострадал", – сказала она.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские террористические войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под ударом оказались и Днепр, там первые взрывы прогремели примерно в 00:10. В результате обстрелов в населенных пунктах области произошли пожары и разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!