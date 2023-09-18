Идентифицирован наемник из ЧВК 'Редут', который пытал украинских патриотов в Балаклее на Харьковщине. Фото

Правоохранители установили имя одного из российских оккупантов, пытавших гражданских во время оккупации Балаклеи Харьковской области. Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Злоумышленником является 34-летний россиянин Султан Паштов – боевик батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) с позывным "Тайсон".

Установлено, что во время оккупации Балаклеи подозреваемый выискивал проукраински настроенных граждан и пытал их. Жертвами оккупанта стали четверо гражданских мужчин, которые имели патриотическую позицию и не скрывали ее даже во время захвата города.

Проводил "профилактику" редутовец вместе еще с тремя оккупантами, у одного из которых был позывной "Сурик". Для этого они обустроили на территории захваченного райотдела полиции застенку, в которую свозили десятки похищенных жителей города.

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Сначала они приезжали домой к патриотам, надевали им мешок на голову и отвозили в застенки. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовывали в антисанитарных условиях без пищи и воды. Во время пребывания в камере пыток оккупанты проводили "допросы", а редутовец избивал мужчин резиновой дубинкой по всему телу, наносил удары электрошокером.

Одному из потерпевших подозреваемый угрожал отрезать мизинец на ноге. Для этого редутовец достал из сейфа кинжал со следами крови, чтобы запугать мужчину.

Другому пострадавшему он надел мешок на голову и повез, как он сказал мужчине, на "сюрприз". Приехав к месту, редутовец снял мешок с потерпевшего и поставил на колени. Муж увидел яму, в которой находились трупы. Для оказания значительного психологического давления рядом с головой потерпевшего оккупанты произвели несколько выстрелов из автомата, после чего отвезли обратно в застенку.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Паштову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время устанавливаются другие оккупанты, причастные к зверствам на Харьковщине.

Также сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению военного преступника к ответственности. Как отметили в СБУ, злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания.

Напомним, ранее правоохранители идентифицировали военнослужащих страны-агрессора РФ, причастных к военным преступлениям. Оккупанты, выполняя преступный приказ, убили охранника супермаркета в Буче Киевской области.

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