Идентифицирован предатель из ВМС Украины, который перешел на сторону России и оправдывает преступления агрессора. Фото

Российские пропагандисты "засветили" очередного предателя Украины. Бывший военнослужащий-контрактник Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из Крыма изменил присяге в 2014 году во время оккупации полуострова Россией.

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Андрей Лавров ("Донецкий") все эти годы служит оккупантам и оправдывает преступления агрессора, а также воюет против Украины в ходе полномасштабного вторжения России. Идентифицировал предателя OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"WarGonzo снова в деле. Пегов в своем репортаже опять слил предателя. Предатель Андрей Лавров "Донецкий". Дата рождения: 16 ноября 1993 года. Телефон +380935010480 (на 2017 год)... С 2012 года служил в ВМС Украины по контракту. С 2014 года на службе у русских", - написал Комахидзе.

Он показал фото предателя.

Также Комахидзе опубликовал фрагмент пропагандистского ролика с участием Лаврова. В нем он повторяет тезисы российской пропаганды об окупации Крыма, событиях в Одессе 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов в пожаре погибли свыше 40 представителей "антимайдана" и признается, что воевать против Украины, которой давал присягу как военнослужащий, он начал с 2014 года.

Судя по тому, что "интервью" пропагандисту Пегову Лавров дает в бронежилете, каске и с вероятно поврежденной рукой - продолжает он воевать против бывшей родины и сейчас.

Напомним, ранее удалось идентифицировать россиянина, выдавший новую "версию" войны. По его "версии", Россия не собиралась начинать полномасштабную войну против Украины, а лишь "шла на Польшу" - и в этот момент украинцы "вероломно напали" на россиян.

Также сообщалось, что идентифицирован оккупант, который жаловался на ад в Соледаре: он оказался мастером по монтажу кондиционеров.