Идентифицирован оккупант, который жаловался на ад в Соледаре: он оказался мастером по монтажу кондиционеров. Видео
Расследователи идентифицировали очередного российского оккупанта, который воевал против Украины. Путинский террорист Антон Боус недавно занимался установкой кондиционеров.
Захватчик на видео пожаловался, что российская армия попала в ад в Соледаре. Об этом сообщает Telegram-канал OSINT Georgia (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Оккупант из Саратова пожаловался, что он якобы находился в Соледаре, который, по его мнению, "взяли" российские войска. В то же время террорист выдал, что у путинской армии "все ху**о" из-за огромнейших потерь.
В частности, он заявил, что в Макеевке погибло 500 российских оккупантов, который, как утверждает террорист, его мать-полковник оправила на "СВО".
По результатам OSINT удалось идентифицировать россиянина, установить персональные данные и детали биографии. В период 2015-2017 годов оккупант занимался установкой кондиционеров, поэтому расследователям удалось установить множество его телефонных номеров: +78452504935, +79376307348, +78452633042, +79053200004.
Также известно, что оккупант живет по адресу город Саратов, ул. Кутякова, дом 164, кв.47 либо же г. Саратов, ул. Рахова, дом 95, кв.109
Кроме того установлены страницы оккупанта в социальных сетях: Вконтакте – первая и вторая, Одноклассники – четыре страницы (1, 2, 3, 4), а также Facebook.
Напомним, Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных жителей Луганской области. Террорист руководил "карательными рейдами" россиян в регионе.
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