Идентифицирован оккупант, который жаловался на ад в Соледаре: он оказался мастером по монтажу кондиционеров. Видео

Расследователи идентифицировали очередного российского оккупанта, который воевал против Украины. Путинский террорист Антон Боус недавно занимался установкой кондиционеров.

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Захватчик на видео пожаловался, что российская армия попала в ад в Соледаре. Об этом сообщает Telegram-канал OSINT Georgia (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант из Саратова пожаловался, что он якобы находился в Соледаре, который, по его мнению, "взяли" российские войска. В то же время террорист выдал, что у путинской армии "все ху**о" из-за огромнейших потерь.

В частности, он заявил, что в Макеевке погибло 500 российских оккупантов, который, как утверждает террорист, его мать-полковник оправила на "СВО".

По результатам OSINT удалось идентифицировать россиянина, установить персональные данные и детали биографии. В период 2015-2017 годов оккупант занимался установкой кондиционеров, поэтому расследователям удалось установить множество его телефонных номеров: +78452504935, +79376307348, +78452633042, +79053200004.

Также известно, что оккупант живет по адресу город Саратов, ул. Кутякова, дом 164, кв.47 либо же г. Саратов, ул. Рахова, дом 95, кв.109

Кроме того установлены страницы оккупанта в социальных сетях: Вконтакте – первая и вторая, Одноклассники – четыре страницы (1, 2, 3, 4), а также Facebook.

Напомним, Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных жителей Луганской области. Террорист руководил "карательными рейдами" россиян в регионе.

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