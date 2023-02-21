Идет активная фаза боевых действий: Гайдай назвал самое горячее направление в Луганской области, куда оккупанты стянули силы

Самым горячим направлением в Луганской области сегодня является район Кременной. Туда российские оккупанты бросили больше всего сил и средств, установили там мощные РЭБ-системы, мешающие нормальной работе украинских БПЛА.

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Однако, несмотря на это, наши войска держат оборону, а иногда и отбивают позиции у врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Там достаточно активная фаза боевых действий, и мы можем говорить о возобновлении определенных позиций", – отметил чиновник.

"Максимально из трех направлений – Белогоровка, Кременная и Сватово – Кременское тяжелее всего. Туда бросили максимальное количество и сил, и средств. Они установили там очень мощные РЭБ-системы, которые не дают возможности нормально работать нашим БПЛА или квадрокоптерам, но все равно, пообщались с ребятами, все нормально держат оборону и иногда даже переходят в контрнаступление и отбивают определенные позиции", – рассказал Гайдай.

В то же время он отметил, что военные РФ больше боятся собственных застенков и загранотрядов, чем смерти на поле боя.

Напомним, днем ранее Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска продолжают накапливать значительные резервы в Луганской области. Самая горячая ситуация наблюдается на Кременском направлении. Глава ОВА предположил, что оккупанты могут готовиться к какой-то дате и отметил, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гайдай сообщил, что продолжаются тяжелые бои на территории оккупированной российскими захватчиками Луганской области. На отдельных направлениях воинам ВСУ удается уничтожать вражескую бронетехнику;

– в Луганской области наивысшая интенсивность боевых действий наблюдается на Кременском направлении, российские военные стянули туда большое количество техники и живой силы. Следующим по сложности участком можно назвать район Белогоровки.

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