"Идут механизированные штурмы в лоб": в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации на Торецком направлении

Войска Российской Федерации пытаются продвигаться к городу Часов Яр (Донетчина) с Торецкого направления. Наступательные действия врага опираются на те же методы – блокировка логистики, окружение, вытеснение с позиций.

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О ситуации в Восточной операционной зоне, где действует оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", рассказал спикер ОСГВ Назар Волошин. Он дал комментарий проекту "Суспільне Донбас".

Военный сообщил, что захватчики продолжают применять лобовые атаки и малые пехотные группы.

"Они пытаются давить со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк. Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами – до пяти бойцов – пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник ушел по другому направлению, с Торецкого – на Часов Яр", – рассказал Волошин.

В целом, по его оценке, оккупанты ужесточили наступательные действия на Торецком направлении. Их цель – применить стратегию оккупации Бахмута и Авдеевки, попытаться создать "клещи", после чего выровнять фронт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На Краматорском направлении наши войска 1 июля остановили по меньшей мере пять атак противника. На Торецком направлении россияне 19 раз пытались вклиниться в наши оборонные рубежи.

– В течение недели (с 24 по 30 июня) потери врага в живой силе составили 8150 оккупантов.

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