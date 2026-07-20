Игнат рассказал, как Россия изменила тактику атак на Украину

Россия продолжает интенсивно использовать беспилотники для атак на Украину, несмотря на прогнозы о возможном сокращении их использования. В настоящее время оккупанты лишь перераспределяют акценты между дронами и ракетами в зависимости от поставленных целей и имеющихся возможностей.

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Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал оценку Института изучения войны (ISW) относительно якобы сокращения использования Россией беспилотников. На самом деле речь идет не о сокращении атак, а об изменении их тактики, пишет информационное агентство "Укринформ".

В настоящее время российские войска действительно могут делать больший акцент на применении баллистических ракет, учитывая проблемы Украины с обеспечением ракетами для противовоздушной обороны. В то же время это не означает, что использование дронов сократилось.

"Я бы не сказал, что их стало меньше, что они действительно делают сейчас ставку на баллистику, понимая определенные проблемы, которые у нас есть с поставками ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, а сейчас и в дневное время. Когда противник ставит перед собой такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", — сказал пресс-секретарь.

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Нагрузка на украинские Силы обороны остается чрезвычайно высокой. После ночных атак с использованием около 150 ударных беспилотников российская армия может днем запускать еще более сотни дронов.

Игнат подчеркнул, что постоянная борьба за украинское небо изматывает как личный состав, так и технику, поэтому говорить о снижении интенсивности российских атак нет оснований.

"Противник может несколько изменить акцент в ударах — то ли на дроны, то ли на ракеты. И не забывайте о дронах тактического уровня — это те же самые "Ланцеты", "Молнии", они в эту статистику, которую мы приводим, даже не входят", — пояснил он.

В ежедневной статистике Воздушных сил не учитываются беспилотники оперативно-тактического и тактического уровней.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 июля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал две ракеты Х-59/69 и 94 дрона различных типов.

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