Игнат рассказал, когда в Украину поступят системы ПВО Patriot

Американские системы противовоздушной обороны Patriot поступят в Украину и заработают уже после Пасхи. Ожидается, что, кроме крылатых и баллистических ракет, они будут сбивать также российские военные самолеты.

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Об этом в эфире украинского телеканала сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Точные сроки он называть отказался.

"Я думаю, это будет уже после Пасхи. … Сроки никто вам сейчас не скажет. Когда собьем первый рашистский самолет – вы точно узнаете", – сказал Игнат отвечая на вопрос, когда системы ПВО Patriot появятся в Украине и начнут работать.

Что такое Patriot

ЗРК Patriot ("Пэтриот", в переводе с английского – "Патриот") – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов. Збивати ними дрібніші цілі, такі як безпілотники тактичного рівня, нераціонально з огляду на те, що вартість пуску однієї ракети Patriot становить 3 млн доларів США.

Каждая батарея MIM-104 Patriot стоит около 1 млрд долларов США и состоит из пункта управления, РЛС, восьми пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 (PAC-2) или по 16 (PAC-3) зенитных управляемых ракет, а также из источников энергообеспечения и вспомогательного оборудования (транспортно-зарядных машин, ремонтных машин и т. п.).

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 декабря 2022 года в Белом доме официально сообщили о передаче Украине систем ПВО Patriot.

21 марта 2023 года американское издание CNN со ссылкой на представителей Минобороны США сообщило, что первые ЗРК Patriot прибудут в Украину в ближайшие недели, а военные ВСУ завершают обучение раньше графика.

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