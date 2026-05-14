Враг применил весь спектр средств: Игнат рассказал об особенностях массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 14 мая российская армия и авиация нанесли один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за время полномасштабной войны. Для этого оккупанты использовали весь спектр имеющихся средств.

Видео дня

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Основное направление удара врага было направлено по Киеву.

"Противник атакует большим количеством уже какие сутки. Об этом говорили много накануне, после так называемого "перемирия". Они его использовали, очевидно, для того, чтобы накопить средства и ударить ими, собственно не останавливаясь", – сказал Игнат.

Что известно

По словам спикера, после вчерашнего удара вечером была короткая пауза, однако ее было мало для отдыха и перегруппировки личного состава и техники.

"Понятно, что на это все нужно время. Однако большое количество целей этой ночью было сбито. Переживаем сейчас самые большие удары, которые были за время полномасштабного вторжения, с применением крылатых, баллистических ракет и дронов различных типов", – добавляет спикер.

По его словам, кроме дронов "Герберов", "Италмас" и Shahed,оккупанты применили реактивные беспилотники и барражирующие боеприпасы "Бандероль" – весь спектр средств, которые они имеют. В то же время он отметил, что сегодня украинские зентиники отработали максимально как могли.

"Хотелось бы сбить больше, но сбито и подавлено 693 цели. Среди них 9 крылатых ракет Х-101, а также 12 баллистических ракет из 18. Ну это довольно высокий показатель сбития. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить системой Patriot", – рассказал спикер.

По его словам, сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной. В то же время он отметил, что на дипломатическом уровне ведется очень серьезная работа по поставке боекомплекта к зенитно-ракетным комплексам.

"Сегодня система Patriot работала, определенное количество ракет было израсходовано. Понятно, что их надо восстановить, для того, чтобы обезопасить от следующей баллистической атаки. У нас есть потребность и в наземных комплексах. Эта работа ведется постоянно. Мы не можем сейчас озвучивать, какой у нас есть запас. Но потребность есть всегда. Поэтому рассчитываем. что наши партнеры продолжат поставки ракет против баллистики, потому что нам надо чем-то защищаться", - добавил спикер.

Напомним, 14 мая российская армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей.

В Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там вспыхнул пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!