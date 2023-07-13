'Их даже не считают': оккупант рассказал, как командование РФ отправляет зэков на убой. Перехват 

Российские оккупанты продолжают раскрывать преступные действия своего командования на войне в Украине. На этот раз захватчик раскрыл жуткую правду о судьбе заключенных из РФ, которых массово и в принудительном порядке высылают на фронт в качестве пушечного мяса.

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Об этом военный преступник РФ рассказал по телефону своей жене. Довольно информативный разговор удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"У нас чет там х*хлы копятся за "железкой". Все всё знают, никто ничего не делает. Х*хлы в Телеграмме комбату пишут, когда есть интернет. Пишут, что "вам п*зда, мы вас разнесем". Вот поэтому сегодня всю ночь держали "железку". А они не пришли", – начал оккупант.

В ответ женщина выдала, что не понимает, почему военные РФ не могут удержать позиции и так боятся ВСУ, ведь, по ее словам, на фронт самолетом прилетела подмога – мобилизованные из Ханты-Мансийского округа.

Однако муж развеял ее уверенность в силе "второй армии мира" и ошарашил правдой с фронта: "Там и зэки оттуда же – с Улан-Удэ, с Бурятии, 60 человек оттуда. Они же зэки. Их чисто за "железку", на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли – и их сразу разъеб*ли. И все. Их даже. Ну, их вообще никто даже не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых вообще отсюда запрещено вывозить, за "ноль". Где-то их отвозят, но х*й их знает, лечатся ли они вообще".

Военный преступник РФ признался, что погибшие заключенные, которые попали на фронт, так там и остались. Их тела закопали сослуживцы и то, спустя некоторое время.

Россиянка, в присущей своей стране манере, выдала, что ей, мягко говоря, безразлична судьба других людей, правда, заявила, что главное, чтобы муж вернулся домой.

Но оккупант не стал тешить ее напрасными надеждами.

"Я понимаю, что тебе пох*й. Но как отсюда вернешься?!. Все уже говорят, что два выхода: либо "200-й", либо "300-й". По-другому тут вообще непонятно, как. Сейчас опять переводят на те посты, к "железке", где стреляют почаще. Сейчас мы активно закапываемся", – рассказал военный РФ.

Супруга оккупанта с уверенностью заявила, что ВСУ в полной боевой готовности к отвоеванию своих позиций и снова размечталась, добавив, мол, главное, чтобы армия РФ в таком случае была готова.

"Мы не готовы. У нас нечем готовиться", – сказал в итоге захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

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