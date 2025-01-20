'Их должен кто-то возглавлять': Сырский назвал основную проблему новых бригад ВСУ

Основная проблема с созданием новых бригад в Силах обороны Украины состоит в поиске подготовленных командиров, которые могут возглавить их. Численность бригад увеличилась и каждой из них должен командовать опытный военный.

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Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, опубликованном вечером в воскресенье, 19 января. Есть вопросы с ротацией бригад – их заменой и выводом для восстановления боеспособности.

"Каким образом провести (ротацию. – Ред), если у тебя нет ни резерва, ни бригады? Конечно, сам процесс адаптации новой бригады – сложный процесс. Потому что у нас сейчас такое количество бригад, что, в принципе, есть проблема с подготовленными командирами, которые могут возглавлять эту. Ну и сама бригада должна приобрести боевые традиции. Конечно, это не простое дело. Ведь нужен морально подготовленный и сплоченный к тяжелым действиям коллектив", – заявил Сырский.

По его словам, уже все бригады прошли через определенный период адаптации и показывают результаты не хуже старых бригад.

Военачальник отметил, что в начале полномасштабного вторжения России зимой 2022 года в Вооруженных силах было около 12 бригад. Потом их численность увеличилась.

"Конечно, их не нужно увеличивать множество. Генеральный штаб провел расчеты, сколько нужно бригад и частей для успешной обороны и проведения наступательных действий", – добавил он.

Сырский отметил, что во время боев за Авдеевку все бригады находились на линии боевого столкновения, а когда враг начал Харьковское наступление, а затем ВСУ начали Курскую операцию, добавилось 255 км активного фронта.

"Как можно теми бригадами, которые стояли на линии фронта закрыть еще 255 км? Также был вопрос ротации бригад, отвода для восстановления боеспособности. Как провести [ротацию], если у тебя нет резерва?" – добавил он.

Сырский также отметил, что имеет правило – встречаться с готовящимися к наступлению на поле боя подразделениями Сил обороны. Во время этих встреч он общается с бойцами, рассказывает им для чего происходит то или иное действие.

В интервью Цаплиенко Главнокомандующий ВСУ рассказал об опасности российской ракеты "Орешник", потерях россиян на фронте, Курской операции, мобилизации в Украине и другом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы понизить мобилизационный возраст в государстве. Он подчеркнул, что существующие бригады не обеспечены в полной мере военной техникой и вооружением.

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