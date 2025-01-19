"Не можем выиграть войну в обороне": Сырский – об опасности "Орешника", украинской системе ПВО, успехах на Курщине и мобилизации. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал новое интервью о ситуации с российским полномасштабным вторжением. Военачальник рассказал, как удары Сил обороны по промышленности на территории РФ повлияли на использование врагом снарядов, о битве за Покровск и о том, что темпы мобилизации в Украине не покрывают потребности ВСУ на передовой.

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Разговор Сырского с журналистом Андреем Цаплиенко опубликован на Youtube-канале ТСН. Также Главком поделился, есть ли у Украины защита от российского "Орешника" и почему на самом деле требовалась Курская операция. OBOZ.UA собрал главное из интервью.

Украина не имеет систем ПВО для перехвата "Орешника"

По словам Сырского, в мире есть всего несколько систем ПВО, способных перехватить новую российскую ракету "Орешник". Украина в настоящее время таких систем на вооружении не имеет, однако работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения таких ракет.

Отечественный комплекс ПВО, над которым работает Украина, по своим характеристикам может быть "не хуже Patriot".

"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы и противоракетной. Это побуждает нас активно вести и переговоры с союзниками, чтобы получить такую систему. И, конечно, это должно побуждать нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами", – сказал он.

Выиграть войну в обороне невозможно

"Сколько ты будешь обороняться, столько ты будешь и отступать. А мы вынуждены держать оборону и держать свои силы фактически вдоль всей линии фронта", – сказал он.

В условиях, когда у РФ есть преимущество, Украине нужно внедрять то, в чем у нее есть преимущество.

"Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы", - резюмировал Сырский.

О Курской операции

Начав операцию на территории России, Украина опередила врага в развертывании резервов вдоль границ возле Сум, Харькова и Волчанска. Россияне не ожидали, что у ВСУ есть бригады, которые были выведены в резерв для восстановления боеспособности, сказал Сырский.

Враг был вынужден отказаться от планов наступать на Харьков и Сумы. Россияне собрали около 43 тысяч личного состава в районе Белгорода на Харьковском направлении и 26 тысяч на Сумском направлении.

Уже в июне 2024 года войска РФ начали переходить к наступлению, а Украина должна была найти, как отвлечь противника. Тогда было найдено слабое место врага на Курском направлении.

"Беспрецедентный случай, когда страна-агрессор вынуждена была обороняться на своей территории, разрушать свои населенные пункты. Она вынуждена была перебросить из других направлений и создать группировку, насчитывающую 67 тысяч человек из лучших своих частей. И дополнительно то, что осталось от 11 тысяч северокорейских военнослужащих", – сказал Сырский.

Мобилизация не покрывает потребности ВСУ

Главнокомандующий напомнил, что выдал распоряжение о запрещении перевода в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил. Однако темпы мобилизации не закрывают потребности армии и есть потребность в личном составе на фронте. Поэтому сейчас продолжаются меры по уменьшению в ВСУ логистической составляющей, составляющей обеспечения и обслуживания, но "в разумных пределах".

"Мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах, и потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", – сказал он.

По его словам, штабы знают эти задачи и уже произвели расчеты.

"Конечно, наша задача не допустить, чтобы кто-то из этой категории, которую я назвал (кого запрещено переводить в пехоту. – Ред.), попал на фронт", – заверил Сырский.

Россияне вдвое снизили использование боеприпасов после ударов ВСУ

Удары Сил обороны по военным целям на территории РФ повлияли на военные способности страны-агрессора. В последние несколько месяцев расход артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшился практически вдвое.

"Если раньше эта цифра достигала 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше", – заявил главком.

ВСУ поражают промышленные предприятия, производящие боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Также целями становятся объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника.

За 2024 год РФ потеряла на фронте больше людей, чем за два предыдущих года

"Общие потери россиян по нашим подсчетам составили более 434 тысяч личного состава, из них примерно 150 тысяч – погибшими за 2024 год. За этот год (2024 год) боевых действий он потерял больше, чем за два предыдущих года войны", – сообщил Сырский.

Битва за Покровск

По словам военачальника, ВСУ "прилагают все усилия", чтобы не допустить захвата врагом Покровска. В то же время россияне делают все возможное, чтобы до него добраться, бросая в штурмы свои лучшие подразделения.

"Некоторые "пророки" рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября, но 30 сентября прошло. Потом рассказывали, что 30 октября мы потеряем. Я просто хочу сказать, что противник сосредотачивает там свои лучшие подразделения, свои лучшие части" , – сообщил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский отметил, что подразделения Сил обороны Украины на фронте не только сдерживают наступление российских оккупационных войск, но и наносят врагу мощное огневое поражение. Главком показал кадры из передовой, где россияне несут большие потери.

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