Сырский: запрещено переводить высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отреагировал на сообщения о переводе в боевые подразделения высококвалифицированного персонала Воздушных сил. Он заявил, что своим распоряжением запретил отправлять специалистов по обслуживанию самолетов в пехоту.

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В то же время Сырский заявил о необходимости укомплектования боевых бригад личным составом, мобилизация на текущем уровне с этой задачей в достаточной степени не справляется. Об этом главком сказал в интервью ТСН, оно будет полностью транслироваться на телеканале "1+1" в 20:00 19 января.

Отвечая на вопрос о сообщениях о переводе высококвалифицированных специалистов из Воздушных сил в пехотные боевые подразделения, Сырский отметил, что своим распоряжением запретил такие действия.

"Есть мое распоряжение, где запрещено переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов. Это специалисты, на подготовку которых потрачены средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить", – отметил главком ВСУ.

При этом Сырский признал, что существует проблема с укомплектованием боевых бригад, сдерживающих оккупантов на линии фронта. Поэтому командование вынуждено принимать меры по усилению подразделений на передовой.

"Мы имеем в принципе потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно количество личного состава в наших механизированных бригадах. И возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, занимающейся обслуживанием, – опять же, в разумных пределах. Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты", – сказал главнокомандующий ВСУ.

При этом он заверил, что будет реагировать на сообщения об игнорировании его запрета и переводе узкопрофильных специалистов в пехоту.

"Конечно, наша задача – не допустить, чтобы кто-то из этой категории, которую я назвал, попал на фронт. А если возникает какая-нибудь такая проблема – мгновенно среагировать", – подчеркнул Сырский.

Напомним, ранее стало известно, что Сырский приказал усилить 155-ю бригаду. В частности, речь идет о подразделении беспилотных систем в составе этой воинской части.

Также Сырский заявил, что отдал приказы по решению "проблемных вопросов" 155-й бригады: вокруг этого подразделения, ныне воюющего на Покровском направлении, ранее разразился скандал из-за большого количества ушедших в СОЧ военных, а также значительных потерь.

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