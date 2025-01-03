'Не останавливаемся': Сырский показал, как ВСУ мощно уничтожают личный состав и технику врага. Видео

Подразделения Сил обороны Украины на фронте не только сдерживают наступление российских оккупационных войск, но и наносят врагу мощное поражение. Российская армия несет на передовой в Украине большие потери.

Видео дня

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своем канале в Telegram в четверг, 2 января, опубликовал видео работы украинских воинов по вражеским целям. В нем собраны кадры из разных участков поля боя.

На видео показано поражение российской военной техники, укреплений, вражеских укрытий, а также личного состава подразделений вооруженных сил государства-агрессора, которых Силы обороны Украине сдерживают и уничтожают уже около трех лет.

По словам Сырского, боевая работа на передовой длится 24 часа в день и семь дней в неделю. На передовой нет праздников и выходных.

"Враг теряет личный состав и технику. Не останавливаемся и уничтожаем его дальше 24/7", – говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, что подводя итоги 2024 года, Сырский подчеркнул, что Силам обороны удалось остановить вражеское наступление на Харьковщине и остановить от захвата Сумскую область. Россияне стремились создать свою "буферную зону" на украинской территории, однако ВСУ смогли остановить это.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение 1 января защитники Украины ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1370 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны общие потери личного состава армии РФ в Украине достигли примерно 792 170.

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