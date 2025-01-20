'Не потерял веру в победу': Сырский рассказал о встречах с воинами перед наступлением

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что имеет правило – встречаться с подразделениями Сил обороны, которые готовятся к наступлению на поле боя. Во время этих встреч он общается с бойцами, рассказывает им для чего происходит то или иное действие.

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Об этом военачальник сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, опубликованном вечером в воскресенье, 19 января. Главнокомандующий подчеркнул, что не потерял веру в победу Украины над российским оккупационным войском.

Он добавил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России была и в худших ситуациях, чем сейчас.

"Нет, не потерял. Мы были и в гораздо худших ситуациях", – сказал он.

Главнокомандующий рассказал, что, в частности, встречался с бойцами Сил обороны Украины перед началом операции в Курской области государства-агрессора.

"Кстати, это тоже был определенный барьер и некоторые спрашивали правильно ли это, законно? Я отвечал: а на нас законно было нападать? Как здесь можно оценить с точки зрения закона? Сейчас война, и мы наступаем там, где нам выгодно наступать и где мы будем иметь малейшие потери", – сказал Сырский.

Напомним, что в интервью Цаплиенко Сырский рассказал об опасности российской ракеты "Орешник", потерях россиян на фронте, Курской операции, мобилизации в Украине и другом.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января 2025 года Сырский посетил военных, выполняющих боевые задачи на Курском направлении. Он вручил защитникам награды и рассказал, что Курская операция помогла активизировать обмен пленными и не дать захватчикам начать наступление на Сумщину.

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